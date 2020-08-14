«شرق المتوسط يغلى».. تركيا تزعم سعى فرنسا لتصعيد التوتر

- وساطة سويسرية

- الاتحاد الأوروبي يراقب الموقف

- تصاعد قعقعة السيوف

- تفاصيل الاحتكاك بين الفرقاطتين

تغيرت النغمة التركية بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز قوات بلاده العسكرية في البحر المتوسط للوقوف أمام المطامع التركية.قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الجمعة، مع نظيره السويسري في برن، إن سويسرا عرضت التوسط في الخلاف، ووافقت تركيا من حيث المبدأ، مضيفًا أن اليونان ستحصل على رد إذا استفزت سفينة المسح التركية «Oruc Reis» في المنطقة، حسب ما أفادت به صحيفة «cyprus mail».يذكر أن الجيش الفرنسي، كان قد أجرى تدريبات مع القوات اليونانية في المنطقة، يوم أمس الخميس.ذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، كيرياكوس كوسيوس، إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أطلع الرئيس اليوناني نيكوس أناستاسيادس، اليوم الجمعة، على محادثته الهاتفية مع أردوغان، قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة نشاط تركيا غير القانوني في شرق البحر المتوسط.ولفتت صحيفة "بريد قبرص" إلى أن ميشيل، أخبر أناستاسيادس بأن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في المنطقة ويتخذ الإجراءات المناسبة.تصاعدت التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد نُذُر الحرب بين أنقرة وأثينا، واتهمت تركيا فرنسا بتصعيد التوترات.كانت سفينة المسح التركية «Oruc Reis» تتنقل بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، تحجبها الفرقاطة اليونانية، وكشف مصدر دفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بالمناورة لتجنب الاصطدام وجهًا لوجه، وأثناء ذلك لامس قوسها مؤخرة الفرقاطة التركية.