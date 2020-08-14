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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شرق المتوسط يغلى».. تركيا تزعم سعى فرنسا لتصعيد التوتر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:42 م
شرق المتوسط
شرق المتوسط
أبوزيد على
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تغيرت النغمة التركية بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز قوات بلاده العسكرية في البحر المتوسط للوقوف أمام المطامع التركية.

- وساطة سويسرية

قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الجمعة، مع نظيره السويسري في برن، إن سويسرا عرضت التوسط في الخلاف، ووافقت تركيا من حيث المبدأ، مضيفًا أن اليونان ستحصل على رد إذا استفزت سفينة المسح التركية «Oruc Reis» في المنطقة، حسب ما أفادت به صحيفة «cyprus mail».

يذكر أن الجيش الفرنسي، كان قد أجرى تدريبات مع القوات اليونانية في المنطقة، يوم أمس الخميس.


- الاتحاد الأوروبي يراقب الموقف

ذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، كيرياكوس كوسيوس، إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أطلع الرئيس اليوناني نيكوس أناستاسيادس، اليوم الجمعة، على محادثته الهاتفية مع أردوغان، قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة نشاط تركيا غير القانوني في شرق البحر المتوسط.

ولفتت صحيفة "بريد قبرص" إلى أن ميشيل، أخبر أناستاسيادس بأن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات في المنطقة ويتخذ الإجراءات المناسبة.


- تصاعد قعقعة السيوف

تصاعدت التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد نُذُر الحرب بين أنقرة وأثينا، واتهمت تركيا فرنسا بتصعيد التوترات.


- تفاصيل الاحتكاك بين الفرقاطتين

كانت سفينة المسح التركية «Oruc Reis» تتنقل بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، تحجبها الفرقاطة اليونانية، وكشف مصدر دفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بالمناورة لتجنب الاصطدام وجهًا لوجه، وأثناء ذلك لامس قوسها مؤخرة الفرقاطة التركية.

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