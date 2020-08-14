«تتجوزيني يا بسكوتة؟».. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:38 م
سمر عبداللهطباعة
محطات كثيرة مرّت بها الفنانة شويكار، استطاعت من خلالها أن تترك أثرًا فنيًا لا يمحوه الزمن، مهما مرّت من سنوات، فهي الفتاة الأرستقراطية التي استطاعت أن تقتحم العالم الفني بخفة ظلها وجمالها، لتؤدي الأدوار الكوميدية والدرامية بشكل محترف وتقتحم قلوب الملايين كما اقتحمت الوسط الفني.
واشتهرت شويكار بتأديتها أدوارا عديدة مع الفنان فؤاد المهندس، الذي تزوجته لمدة 20 عامًا ثم انفصلا الثنائي الأجمل في الفن المصري.
ارتباط شويكار وفؤاد المهندس
ولدت قصة حب فؤاد المهندس وشويكار على خشبة المسرح في عام 1963، حيث كان فؤاد المهندس حينها يقوم ببطولة مسرحية "السكرتير الفني"، ورشح عبدالمنعم مدبولي شويكار كوجه جديد للتمثيل أمام فؤاد المهندس، كانت حينها في عامها الـ25، وكان فؤاد المهندس يكبرها بـ 14 عامًا، وكانت شويكار قد فقدت زوجها الأول حسن نافع، والد ابنتها الوحيدة منة، بعد عامين من الزواج.
تتجوزيني يا بسكوتة؟
عمل فؤاد المهندس مع شويكار مرة أخرى في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1964، وأثناء وقوفهما على المسرح، قال لها: "تتجوزيني يا بسكوته" والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أشهر العبارات الرومانسية التي يتداولها الملايين.
زواج بملابس العمل
أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم "هارب من الجواز"، حيث تتزوج فيه الشخصية في نهاية الفيلم، توجه فؤاد المهندس وشويكار إلى المأذون مباشرة بعد ختام المشهد وتزوجا في نفس المكان بنفس ملابس الفيلم خلال تصوير المشهد، ليصبح زواجهما قصة من أغرب القصص في الوسط الفني.
أعمال فنية كثيرة
أدى فؤاد المهندس وشويكار عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي لا تنسى معًا لأكثر من 20 عامًا، مثل مسرحية "سيدتي الجميلة"، "مطاردة غرامية"، "مستر إكس"، وقد كان آخرها عام 1990.
واشتهرت شويكار بتأديتها أدوارا عديدة مع الفنان فؤاد المهندس، الذي تزوجته لمدة 20 عامًا ثم انفصلا الثنائي الأجمل في الفن المصري.
ارتباط شويكار وفؤاد المهندس
ولدت قصة حب فؤاد المهندس وشويكار على خشبة المسرح في عام 1963، حيث كان فؤاد المهندس حينها يقوم ببطولة مسرحية "السكرتير الفني"، ورشح عبدالمنعم مدبولي شويكار كوجه جديد للتمثيل أمام فؤاد المهندس، كانت حينها في عامها الـ25، وكان فؤاد المهندس يكبرها بـ 14 عامًا، وكانت شويكار قد فقدت زوجها الأول حسن نافع، والد ابنتها الوحيدة منة، بعد عامين من الزواج.
تتجوزيني يا بسكوتة؟
عمل فؤاد المهندس مع شويكار مرة أخرى في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1964، وأثناء وقوفهما على المسرح، قال لها: "تتجوزيني يا بسكوته" والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أشهر العبارات الرومانسية التي يتداولها الملايين.
زواج بملابس العمل
أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم "هارب من الجواز"، حيث تتزوج فيه الشخصية في نهاية الفيلم، توجه فؤاد المهندس وشويكار إلى المأذون مباشرة بعد ختام المشهد وتزوجا في نفس المكان بنفس ملابس الفيلم خلال تصوير المشهد، ليصبح زواجهما قصة من أغرب القصص في الوسط الفني.
أعمال فنية كثيرة
أدى فؤاد المهندس وشويكار عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي لا تنسى معًا لأكثر من 20 عامًا، مثل مسرحية "سيدتي الجميلة"، "مطاردة غرامية"، "مستر إكس"، وقد كان آخرها عام 1990.