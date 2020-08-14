«تتجوزيني يا بسكوتة؟».. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس

ارتباط شويكار وفؤاد المهندس

تتجوزيني يا بسكوتة؟

زواج بملابس العمل

أعمال فنية كثيرة

محطات كثيرة مرّت بها الفنانة شويكار، استطاعت من خلالها أن تترك أثرًا فنيًا لا يمحوه الزمن، مهما مرّت من سنوات، فهي الفتاة الأرستقراطية التي استطاعت أن تقتحم العالم الفني بخفة ظلها وجمالها، لتؤدي الأدوار الكوميدية والدرامية بشكل محترف وتقتحم قلوب الملايين كما اقتحمت الوسط الفني.واشتهرت شويكار بتأديتها أدوارا عديدة مع الفنان فؤاد المهندس، الذي تزوجته لمدة 20 عامًا ثم انفصلا الثنائي الأجمل في الفن المصري.ولدت قصة حب فؤاد المهندس وشويكار على خشبة المسرح في عام 1963، حيث كان فؤاد المهندس حينها يقوم ببطولة مسرحية "السكرتير الفني"، ورشح عبدالمنعم مدبولي شويكار كوجه جديد للتمثيل أمام فؤاد المهندس، كانت حينها في عامها الـ25، وكان فؤاد المهندس يكبرها بـ 14 عامًا، وكانت شويكار قد فقدت زوجها الأول حسن نافع، والد ابنتها الوحيدة منة، بعد عامين من الزواج.عمل فؤاد المهندس مع شويكار مرة أخرى في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1964، وأثناء وقوفهما على المسرح، قال لها: "تتجوزيني يا بسكوته" والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أشهر العبارات الرومانسية التي يتداولها الملايين.أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم "هارب من الجواز"، حيث تتزوج فيه الشخصية في نهاية الفيلم، توجه فؤاد المهندس وشويكار إلى المأذون مباشرة بعد ختام المشهد وتزوجا في نفس المكان بنفس ملابس الفيلم خلال تصوير المشهد، ليصبح زواجهما قصة من أغرب القصص في الوسط الفني.أدى فؤاد المهندس وشويكار عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي لا تنسى معًا لأكثر من 20 عامًا، مثل مسرحية "سيدتي الجميلة"، "مطاردة غرامية"، "مستر إكس"، وقد كان آخرها عام 1990.