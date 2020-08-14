رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقي لـ«الدستور»: أزمة الشهادة البريطانية ليست من اختصاص «التعليم»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:13 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أزمة طلاب الشهادة البريطانية، في تصريح لـ "الدستور":"هذا خارج نطاق وزارة التربية والتعليم تماما من حيث إصدار الشهادة والتقييم الذي يتم في جهة اجنبية"، مضيفا " أما كيفية دخول التنسيق والجامعات فهذا من شأن التعليم العالي وليس التربية والتعليم وليعلم الناس ان وزارة التربية والتعليم ليست المنوطة بهذا الأمر".

وكان عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة البريطانية، قد استغاثوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وقالوا: "يتقدم لكم أولياء أمور طلبة الشهادة البريطانية باستغاثة، لرفع الظلم عن أبنائنا، حيث أن كامبريدج قامت بمنح تقديرات متدنية جدا قائمة على تقييم الطالب حسب تاريخ المدرسة المقيد بها الطالب في المواد، وليس حسب تاريخ كل طالب على حدة في كل مادة متقدم لها، مما ترتب عليه أن الكثير من الطلاب الحاصلين على A* وA في جميع المواد في "السيشنز" السابقة قد حصلوا على تقديرات متدنية D، E، U في المواد المتقدمين لها في "السيشن" الأخير، مع العلم أن من هذه المواد ما تقدم به الطالب لأول مرة أي أنه لم يتم تقديم اختبار فعلي لها سابقا.

وأضافوا في استغاثتهم: "لقد طالبت كامبريدج المدارس بتقديم أدلة من الاختبارات التي تقدم بها الطالب خلال السنة الدراسية كدليل على مستواه الأكاديمي، إلا أنها لم تأخذ بهذا التقييم ولم تعر انتباها للدلائل والإثباتات المقدمة، متسببة في تقييم ظالم مخالف لمستوى الطلاب الحقيقي وذلك على نطاق دولي وليس حالات فردية ويمكن لوزارة التعليم العالي التحقق من صحة هذا"، وتابعوا" عليه قامت حكومة بريطانيا بأسكتلندا، باحتساب تقييم المدارس لطلابها وتجاهل تقييم كامبريدج بعد تحققها أن تقييم كامبريدج مخالف تماما لتقييم المدارس للطلاب والقائم على إثباتات ودلائل المستوى الأكاديمي لكل طالب على حدة".

وتابعوا: نحن أولياء أمور هؤلاء الطلاب نستغيث بالرئيس لعلمنا بقدرتكم على اتخاذ القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة أبنائك الطلاب المسجلين بمختلف الشهادات، نرجو من الرئيس ووزارة التعليم العالي التحقق من هذه المظلمة المتعلقة بمستقبل آلاف الطلاب، خاصة طلاب السنة النهائية الذين تحطمت أحلامهم وضاع مجهودهم المبذول في كل السنوات السابقة، بسبب سوء إدارة كامبريدج في تقييم الطلاب في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقييم الطلاب بشكل جزافي وعشوائي مخالف لما طلبته من تقييمات من المدارس التابع لها الطلاب، آملين من الله ومن ثم سيادتكم ان يقيم أبناؤنا حسب ما أقرته إثباتات مستواهم الأكاديمي الصادر من مدارسهم أسوة بما قامت به بريطانيا لتحقيق العدالة لطلابها".

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعرب في وقت سابق، عن استيائه من نظام التقييم غير العادل، الذي اتبعته جامعة كامبريدج في الثانوية البريطانية IG، إذ خالفت المعايير التي أعلنتها سابقًا في التقويم والتي تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات Assignments، والامتحانات القصيرة quizzes، وامتحانات المحاكاة mocks.

وقال "الخشت" إن الجامعة لم تأخذ الأدلة من المدارس رغم أنها المعيار العادل،واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما أخبر به المدرسون الطلاب.

وتواصل مع رئيس جامعة القاهرة العديد من الأسر والطلاب والأساتذة وطلبوا منه إيصال صوتهم وشعورهم بالظلم من نتائج "كامبريدج" والتي لم تأخذ الأدلة من المدارس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «مسرح برناردشو» فى مئوية على الراعى

«الهزلي أستريكس» أشهر أعماله.. محطات في حياة الفرنسي رينيه جوسيني

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد