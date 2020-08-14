محمد رشاد: طلقت مي حلمي 3 مرات وعودتنا «متنفعش»

علق الفنان محمد رشاد للمرة الأخيرة، حسب وصفه، على انفصاله عن زوجته مي حلمي، وذلك بكلمات نشرها على موقع "إنستجرام".ونشر رشاد صورة كتب فيها بعض العبارات التي تحدث فيها عن انفصاله عن زوجته بشكل رسمي، حيث كتب: "أتمني تقروا وتفهموا الكلام كويس وتنفذوه من فضلكم.. كل شيء نصيب والكلمة الطيبة قدرها كبير عند الله وفي قلوب الناس".وقال رشاد: "قبل أي شيء بسم الله الرحمن الرحيم "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" صدق الله العظيم، الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها؛ لأنها تخصني وتخص طرف تاني كان في يوم جزء من حياتي، وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش".وتابع: "أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا، بتابعني أو متعرفنيش أصلا، أنهم يعدوا الموضوع وكأنه مجاش قدامهم؛ لأني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش".واختتم: "فالأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة، قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وكل شيء نصيب، وقدر من ربنا، وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا، ودا هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".