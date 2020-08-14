ميدو: «صبحى» ورط الأهلى فى 4 ملايين جنيه قبل الرحيل لـ«بيراميدز»

قال أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إنه تحدث مع اثنين من مجلس إدارة الأهلي وأبديا استياءهما من تصرف رمضان صبحي.وأضاف "ميدو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "أول إمبارح رمضان صبحي صور إعلان خاص بـ راعي للنادي الأهلي وحصل على 4 ملايين جنيه وصور الإعلان على إنه مستمر مع النادي".وتابع: "ثاني يوم بعد تصوير الإعلان أعلن رمضان صبحي رغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز".وأكمل: "المعلن يطالب النادي الأهلي بغرامة لإن الإعلان لم يصبح له قيمة عقب إعلان رمضان رغبته في الانتقال إلى بيراميدز".واستطرد: "تحدثت أمس مع تركي آل الشيخ وأكد لي أنه لا علاقة له برحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي".