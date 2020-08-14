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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس حكومة كاراكاس بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:09 ص
داريو فيفاس
داريو فيفاس
وكالات
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توفي رئيس الحكومة الإقليمية لكاراكاس، عاصمة فنزويلا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد وزير العدل طارق وليام صعب وتقارير إعلامية.

وكان داريو فيفاس واحدا بين حوالي عشرة من كبار السياسيين أو المسؤولين أو ضباط الجيش الفنزويليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال صعب: "إن الراحل فيفاس كان "صديقا جيدا" وثوريًا بكل معنى الكلمة".

وقالت صحيفة ديلي ناسيونال إن فيفاس مات بسبب "كوفيد -19" ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تأكدت اصابتهم بالفيروس وزير الإعلام خورخي رودريجيز ووزير النفط طارق العيسمي وزعيم الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في فنزويلا خلال الفترة الأخيرة، حيث تأكد إصابة ما إجماليه 29 الفا و88 حالة ووفاة 247 حالة ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

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