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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: تغيير قيادات الوزارة ليس مرتبطًًا بفساد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:45 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة تقوم بتجديد الدماء في مواقع كثيرة بتغيير بعض القيادات استعدادًا لمرحلة جديدة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور: " أنه تم تغيير أحد النواب له منذ فترة، والمسئول عن التكنولوجيا التطبيقية، ورئيس قطاع مكتب الوزير، ورئيس مركز القيادات التربوية والكثير من القيادات"، مشيرا إلى أن تغيير القيادات بالوزارة ليس مرتبطًا بفساد لكن تجديدًا للدماء في مواقع متفرقة.

وقال الوزير إنه ليس من الحكمة تداول أمور من الشأن الداخلي على مواقع التواصل أو الإعلام لأن الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم أفضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة ".

وتمنى الوزير:"أن ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق بأشخاص بلا دليل لمجرد الإساءة الشخصية"، فيما ختم تصريحه: أرجو ألا ننزلق إلى تداول "روايات" وننسى أننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات.

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