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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: اتفاق الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسى كبير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:40 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
رباب الأهواني
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قال عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن وجود مفاوضات واتفاقات مع إسرائيل يمنح العرب فرصة لعرض وجهات النظر المختلفة ومصر لديها رصيد سياسي كبير.

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير، وربما يكون السودان مرشحًا ليتقدم خطوة أخرى نحو عقد اتفاق مع إسرائيل.

وتابع أن الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني تدفع للتفكير بشكل جديد، لا سيما أن المقاطعة لم تكن مضرة لإسرائيل ولم تفيد القضية الفلسطينية.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي جرى اليوم، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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