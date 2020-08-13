مستشار رئيس لبنان عن انفجار بيروت: «المصائب جاءت فوق بعضها»

أكد رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني والمسئول الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أن انفجار مرفأ بيروت أصاب اللبنانيين والعالم بالحزن الكبير.وفي رده على علم الرئيس اللبناني ميشيل عون بالمستودع، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع شاشة «ON» إن الرئيس تسلم تقريرا من جهاز أمن الدولة حول وجود هذه المواد بالمرفأ، وعلى الفور وجه بإجراء اللازم لرفع الخطر عن المستودع.وذكر أن لبنان يعاني من ظروف اقتصادية صعبة بجانب وباء كورونا، مضيفا: «كل المصايب جاءت فوق بعضها».وتابع: «معالجة الوضع الاقتصادي أمر طويل المدي، ونحن بانتظار لعودة البلاد لطبيعتها وتحسن الظروف لجين معالجة الأوضاع الاقتصادية الأخرى».