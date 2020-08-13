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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: مصر تشهد حركة دبلوماسية نشطة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:24 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
رباب الأهواني
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الإطار الدبلوماسي المصري يشهد حركة نشطة كبيرة، خاصة على مستوى الخارجية، وهناك عدد من الأحداث التي أكدت ذلك.

وأشار عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أنه كان هناك اتفاقية مهمة مع اليونان، وقبلها الخط الأحمر الخاص بليبيا، والآن السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرية زيارة مهمة للبنان، كما يتم عمل زيارة تبادلية مع حكومة السودان في الخرطوم".

وأكد وجود توأمة مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة ومع تأكيد الجانب السوداني أن موقف مصر في تلك القضية صحيح وقوي.

وأشار سعيد إلى أن هناك حركة نشطة من رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بعد الزيارة الناجحة لجنوب السودان، وافتتاح المركز المصري الطبي والاعتماد على الخبرات المصرية.

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