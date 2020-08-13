لطفى لبيب: لن أعتزل أبدًا

طمأن الفنان القدير لطفي لبيب جمهوره عن حالته الصحية، بعد انتشار العديد من الشائعات حول تدهور صحته خلال الفترة الماضية.وقال "لبيب" لـ"الدستور"، إنه مستاء بشكل كبير بسبب استغلال البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو قديم له يظهر خلاله بحالة صحية سيئة، مشيرا إلى أنه حاليا بخير.وأضاف لطفي لبيب، أنه جاهز في الفترة الحالية للمشاركة في أي عمل فني سواء سينمائي أو تلفزيوني، مؤكدا أنه لم يعتزل الفن كما اعتقد البعض وأنه عاشق للفن ولا يفكر في الاعتزال نهائيا.يذكر أن لطفي لبيب شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ولاد إمبابة" وشارك في بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبوالليف وبرلنتي فؤاد وعبدالله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكري.