يوم تاريخي.. أول تعليق من نتنياهو على اتفاق السلام مع الإمارات

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، ان اتفاق السلام والتعاون الثنائي مع الإمارات يعد يوما تاريخيا.وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،:"سأدلي ببيان هام في الساعة الثامنة مساءا - بتوقيت إسرائيل - حول ذلك اليوم التاريخي".وتوصلت الإمارات وإسرائيل، منذ قليل، إلى اتفاق سلام وتعامل مشترك بينهما.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن أبو ظبي وتل أبيب وقعتا اتفاق سلام.ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.