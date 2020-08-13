البعثة الأممية في بغداد: التصعيد التركي في شمال العراق مقلق

طالبت البعثة الأممية في بغداد بضبط النفس على الحدود العراقية التركية، مشيرة إلى أن التصعيد التركي في شمال العراق مبعث قلق، بحسب ما أفادته قناة العربية في نبأ عاجل.ودعت الخارجية العراقية لتضافر الجهود العربية لمواجهة الاعتداءات التركية.ويأتي ذلك على خلفية الاعتداء التركي السافر الذي تسبب في استشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا في مهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي، وذلك بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان.