رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الأممية في بغداد: التصعيد التركي في شمال العراق مقلق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:44 م
التصعيد التركي في
التصعيد التركي في شمال العراق
أبوزيد على
طباعة
طالبت البعثة الأممية في بغداد بضبط النفس على الحدود العراقية التركية، مشيرة إلى أن التصعيد التركي في شمال العراق مبعث قلق، بحسب ما أفادته قناة العربية في نبأ عاجل.

ودعت الخارجية العراقية لتضافر الجهود العربية لمواجهة الاعتداءات التركية.

ويأتي ذلك على خلفية الاعتداء التركي السافر الذي تسبب في استشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا في مهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي، وذلك بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الأرصاد» تكشف سبب الحر الشديد.. و«بشرى» بشأن طقس الأيام المقبلة

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

«المصل واللقاح» يكشف مفاجآت عن «علاج كورونا» الروسى

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن azhar.eg برقم الجلوس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»

المركز القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

في ذكري رحيله.. ماذا قال صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية؟