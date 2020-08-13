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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكري رحيله.. ماذا قال صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:35 م
صلاح عبد الصبور
صلاح عبد الصبور
نعمات مدحت
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تحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر صلاح عبدالصبور، الذي اقترن اسمه بالشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا، بداية من تقديم مسرحيته "يرما" على المسرح المصري في ستينيات القرن الماضي.

في مقال له بمجلة الآداب، العدد رقم 3، كتب صلاح عبدالصبور بعنوان "تجربتي الشعرية" يروى تجربته مع الشعر وبدايته الحقيقة.

فقال:" حديث الشاعر عن تجربته مع الشعر كحديثه عن تجربته مع الحب، كل جميلة بمذاق، وكل قصيدة للشاعر هي غرام جديد، يقترب منه، وقد نفض أثقال تجربته الغاربة كأنه يواجه الشعر للمرة الأولي.

وأضاف: «هذا احساسي حين أقدم علي الكتابة، فأنا رغم عشرتي الممتدة للشعر قارئا وكاتبا مدة عشرين عاما، مازلت أواجه الابداع بذات القلق والتلمس، فإذا جادت علي الألهة بالمطلع كما يقول فيولين سميت حتي استمطرت الأبيات التالية له، ثم اجدني انفصل شيئا فشيئا عن عالم الأشياء من حولي لا دخل عالم تصوراتي وأنغامي، وحين تنتهي القصيدة أبدأفي اكتشافها من جديد، وقد اعيد انقح وقد أطوي الصفحات أو امزقها، ذلك حين يستيقظ في نفسي من جديد ذلك الروح الناقد الذي غاب زمنا عن أفقي.

وتابع: ذلك الروح الناقد هو خلاصة التجربة السابقة، هو ما اكتسبته حلال العقدين من الزمان قارئا وكاتبا اين كان مخيفا، لعله يختفي حيث يختفي الحزن الغابر والذكريات الدفينة، ولعله هو الذي يكون نظرتي الذاتية للشعر.

وأوضح "عبد الصبور" اظنني لم ادرك أن الشعر هو طريقي الأول إلا عام 1953، قبل ذلك كنت مشغولا بأشياء كثيرة، القصة القصيرة والفلسفة علي نمط محاولات أفلاطون التي قرأتها في مطلع الصبا بترجمة خباز وفتنت بها فتونا.

واستكمل: لكن في هذا العام تحددت رغبتي الأدبية وارتبطت بالشعر ارتباط التابع بالمتبوع، وانا ممن يظنون وهم قلة أن أقول أن الشعر جدير وحده أن يستنغذ حياة بشرية توهب له وتنذر من أجله، وقد وهبت الشعر حياتي منذ ذلك الأمد.

وأكد الشاعر الكبير أنني كنت اعتقد أن عدة الشاعر هي رؤية شعرية حية، وثقافة معاصرة متأملة، أو بعبارة أوضح وجدان يقظ وفطر لماح مدرب، الشاعر بحاجة إلى رضا الألهيين الأسطويين، ولكي يتيقظ وجداني أسلمت نفسي للحياة، وعودت نفسي النهم في القراءة وخطف المعرفة وازوارها، فأنا سائح في بحار المعرفة السبعة لا يهدأ مجدافه ولا ينطوي شراعه، محب للتاريخ.

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