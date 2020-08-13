التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا و6 وزراء بسبب كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء و6 من أعضاء حكومته، بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات، من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن المدعين الذين يتخذون من روما مقرًا لهم، خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.