شريف أشرف: «الراب» حياتي وأغانيه تواجه الاكتئاب

"الغناء حياتي"، كلمات بدأ بها شريف أشرف محمد، عشرين عامًا، وصف تعلقه بـ"الراب"، بعد أن اقتحم عالم الغناء عام 2015، حينما كان في الجامعة، يغنى لرفاقه الذين كانوا ينشرون مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، ويوتيوب.كانت بداياته من يوتيوب الذي حاول أن يجد لنفسه ملجأ فيه لنشر صوته بين جموع الفنانين، ويقول شريف للدستور إن الراب أصبح منتشرا بشكل كبير في الأونة الآخيرة بين الشباب الذين يجدون فيه صوت جيلهم بنغماته المتسارعة كالحياة، معلقًا: "الحياة بقيت سريعة جدًا علشان كده الراب هو أكثر شيء معبر عنها".وتابع: "الراب يعالج الأزمات والمشاكل"، التي تواجه الجميع، فقد طرحت عدد من الأغاني التي تعالج الاكتئاب مثل أغنية اكتئاب حاد والهروب التي تطرح حلولًا لظاهرة الانتحار، وغيرها.وعقب ٥ سنوات من العمل في ذلك المجال، يقف مطرب الراب شريف أشرف محمد على تحضيرات ميني ألبوم جديد خلال الفترة الحالية، يحمل اسم "ديسمبر"، تمهيدا لطرحه خلال العام الجاري، والذي جاء على خلفية الأغنية الأجنبية الشهيرة "فراي داي".اختتم مغني الراب أنه سيطرح ميني ألبوم الجديد على أربع أغان، ويستمر به على نفس طريقته التي يتبعها في الأغاني السابقة له فيكتب ويلحن جميع أغانيه، كما طرح "كنت أهبل"، التي حققت شهرة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاها عرض عدد من الأغاني من بينها كواليس، اكتئاب حاد، شبهك.