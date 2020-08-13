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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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متى يكون الكسل علامة على مرض خطير؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:35 م
الكسل
الكسل
وكالات
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أعلن الطبيب النفسي الروسي، بافل كوتشالوف، أن الكسل في بعض الحالات ليس سمة بشرية طبيعية، ولكنه علامة على مرض خطير.

وشدد الطبيب على أن الشعور بالكسل مألوف لدى الكثيرين، وأحيانًا يكون محركًا للتقدم، يدفع الناس نحو العديد من الاختراعات التي يمكن أن تجعل الحياة أسهل، بحسب موقع "سكاينس ديلي".

ومع ذلك، هناك أنواع أخرى من الكسل، فالشخص لا يريد فقط، ولكن أيضًا لا يستطيع فعل أي شيء، ولا يمكنه إجبار نفسه على الفعل في هذه الحالة، على الأرجح أنه مصاب بالاكتئاب، لاحظ الخبير أنه في هذه الحالة من الضروري استشارة طبيب نفسي.

وأكد الطبيب: "أن هناك العديد من مضادات الاكتئاب الآن التي يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب، أي شخص تغير فجأة ولم يعد يشبه نفسه سابقا يجب يطلب المساعدة من طبيب نفسي أو مساعدة مضادات الاكتئاب".

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