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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نائب محافظ القاهرة: شباب مصر أثبتوا مؤخرًا أنهم على قدر المسؤولية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:50 م
حسام فوزي
حسام فوزي
هدير شعراوي
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قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ توليه رئاسة مصر بالاهتمام بمشاركة الشباب في العملية السياسية، ومختلف المجالات.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشباب المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قادر على تحمل المسؤولية، ودفع مصر إلى الأمام، لافتًا إلى أن مرشحي مجلس الشيوخ من الشباب شيء يدعو للفخر، ويمتازون بالتعليم وثقافة.

وأشار فوزي إلى أن أغلب الموجودين أمام اللجان على مدار يومي التصويت بانتخابات الشيوخ من فئة الشباب، مطالبًا الشباب بالعمل على تطوير أنفسهم، والاحتكاك بأصحاب الخبرات.

وانطلق يوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

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