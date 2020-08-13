277 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63,489 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية- إجراء 68,964 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مشيرة لشفاء 179 حالة جديدة وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57,372 شخصًا.وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.