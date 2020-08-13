اليابان وسنغافورة تتفقان على تخفيف قيود السفر

اتفقت اليابان وسنغافورة، اليوم الخميس، على تخفيف قيود السفر المطبقة فيما بينهما لاحتواء فيروس كورونا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس، إنه اتفق مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان على أن البلدين سيستأنفان الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمغتربين اعتبارًا من سبتمبر، في ظل اتخاذهم الإجراءات الاحترازية.وقال موتيجي إنه أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن الوضع في هونج كونج خلال محادثاته مع بالاكريشنان في سنغافورة.