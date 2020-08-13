66.9 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليونين و396 ألفا و638 حالة، وذلك عقب تسجيل 66 ألفا و999 حالة إصابة جديدة.وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفًا و33 حالة، وذلك عقب تسجيل 942 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و695 ألفا و982 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.