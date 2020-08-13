رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

66.9 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:51 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليونين و396 ألفا و638 حالة، وذلك عقب تسجيل 66 ألفا و999 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفًا و33 حالة، وذلك عقب تسجيل 942 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و695 ألفا و982 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

انخفاض جديد.. الصحة: 26 وفاة و129 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثانٍ من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

تعاون «أرجنتيني مكسيكي» لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

محمد الكفراوي يطلق «مكان مشبوه» خلال أيام