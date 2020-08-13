أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

علق الفنان بيومي فؤاد، على المشاركة في احتفالية استاد النادي الأهلي التي أقيمت أمس الأربعاء، وتصدره التريند بموقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتغريدات القصيرة "تويتر".وأعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته من خلال مشاركته كتجربته لأول مرة حيث التعليق في الافتتاحية الخاصة باستاد النادي الأهلي.ونشر بيومي فؤاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة خلال تعليقه خلال افتتاح النادى الأهلى، وعلق قائلاً: "سعيد جدا بالمشاركة في افتتاح استاد النادي الأهلي وأتمنى التعليق يكون عجبكم".