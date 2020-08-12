ماكرون: على تركيا وقف عمليات التنقيب الأحادية عن النفط بالمتوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تضامن فرنسا مع اليونان ضد قرارات تركيا الأحادية، قائلا: "على تركيا وقف عمليات التنقيب الأحادية عن النفط".وذكر قصر الإليزيه في بيان مساء الأربعاء إن فرنسا ستعزز مؤقتا حضورها العسكري في شرق المتوسط، وفق قناة "العربية".وأشار الإليزيه إلى أن فرنسا ستزيد وجودها العسكري في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين بما في ذلك اليونان.في سياق متصل، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وتناول الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة.وتم التوافق خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجًا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.