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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليونان: سنرد على أي استفزاز في شرق المتوسط

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:18 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، عزم بلاده الرد على أي استفزاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الحكومة اليونانية، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، إنه ردا على نشر تركيا أسطولها في المنطقة قامت اليونان بنشر أسطولها هناك أيضا ووضعت القوات المسلحة في حالة تأهب.

وأضاف ميتسوتاكيس: «نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق».

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