هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر تضرب غرب دمياط

رصدت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية خفيفة جنوب غرب دمياط، بقوة 3.3 على مقياس ريختر، وتبعد عن مدينة فارسكور 3 كيلو متر، وعلى عمق 29 كيلو، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع إصابات أو خسائر.وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.