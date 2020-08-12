رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تزوج 9 مرات.. محطات فى حياة فيلسوف الفن سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:53 م
سناء شافع
سناء شافع
نوران إمام
طباعة
توفي ظهر اليوم الأربعاء، الفنان القدير سناء شافع، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان سناء شافع

- ولد سناء شافع 25 يناير 1943 بقرية موشا بأسيوط صعيد مصر، وكان والده عالما أزهريا معروفا، إلا أنه تربى بكنف عمه، لأن والده كان يعمل بالقاهرة ليتجاوز 8 سنوات، ويرحل على القاهرة ليقطن بحي الجمالية، ومن ثم انتقل إلى حدائق القبة ومنذ وصوله للقاهرة فُتن بالفن، وقرر أن يعمل به رغم اعتراض والده الأزهري، فبدأت هوايته تتبلور منذ شبابه، فمارس التمثيل بشارع عماد الدين إلى أن وصل لدراسة الفن أكاديميًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أستاذًا وترقى بالمناصب وصولًا إلى درجة عميد المعهد.

- أخرج سناء مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، وكانت من أهم أعماله السينمائية دور (رءوف) في فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) في الفيلم التليفزيوني الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتليفزيون، فقد شارك في عدة مسلسلات أهمها (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(حكاية حياة) وكانت آخر أعماله مسلسل (ليالينا).

- روى "شافع" في برنامج "ست الحسن"، حكاية زواجه من 9 سيدات، موضحًا أنه تزوج للمرة الأولى فى سن 19 عاما، مؤكدًا أنه تزوج وطلق عدة مرات دون أن يعلم أهله عن ذلك شيئا.

- وحول زوجته الثانية، قال الفنان سناء شافع: "تزوجت من ألمانية وانفصلنا بعد 7 سنوات وأنجبت منها عبدالله النديم ويعمل الآن بالقانون الدولى، ثم تزوجت الفنانة ناهد جبر، وتزوجت من رابعة وخامسة خارج مصر دون علم ناهد، مضيفًا أنها كانت "فراغة عين" منه وليس تقصيرًا منها.

- أوضح أن زوجته السادسة كانت "مشيرة الطرابيشى"، فيما كشف عن أن زوجته السابعة هى الفنانة ندى بسيونى، وأم ابنته مايا، وأنه لجأ للزواج من كويتية عندما كان يعمل بالكويت عام 1973، مشيرًا إلى أن زوجته الأخيرة والتاسعة ماجدة حافظ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستغنى عنها بأى شكل من الأشكال فهي عكازه، موضحا أن السبب كونها دفعته لأن يكون محتاجا لها دائما، معلقًا: "ده ذكاء من الست المصرية والفرق بينها وبين أمى فتحية، إن الأخيرة لا تعرف القراءة والكتابة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر تضرب غرب دمياط

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

بعد رفض اعتذاره.. أحمد فلوكس يرد على هانى شاكر

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

بعد رفض اعتذاره.. أحمد فلوكس يرد على هانى شاكر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

عقب نشوب حريق.. «البترول» تؤمن خطوط الغاز في الرماية

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين