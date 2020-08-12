تزوج 9 مرات.. محطات فى حياة فيلسوف الفن سناء شافع

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الفنان القدير سناء شافع، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان سناء شافع- ولد سناء شافع 25 يناير 1943 بقرية موشا بأسيوط صعيد مصر، وكان والده عالما أزهريا معروفا، إلا أنه تربى بكنف عمه، لأن والده كان يعمل بالقاهرة ليتجاوز 8 سنوات، ويرحل على القاهرة ليقطن بحي الجمالية، ومن ثم انتقل إلى حدائق القبة ومنذ وصوله للقاهرة فُتن بالفن، وقرر أن يعمل به رغم اعتراض والده الأزهري، فبدأت هوايته تتبلور منذ شبابه، فمارس التمثيل بشارع عماد الدين إلى أن وصل لدراسة الفن أكاديميًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أستاذًا وترقى بالمناصب وصولًا إلى درجة عميد المعهد.- أخرج سناء مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، وكانت من أهم أعماله السينمائية دور (رءوف) في فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) في الفيلم التليفزيوني الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتليفزيون، فقد شارك في عدة مسلسلات أهمها (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(حكاية حياة) وكانت آخر أعماله مسلسل (ليالينا).- روى "شافع" في برنامج "ست الحسن"، حكاية زواجه من 9 سيدات، موضحًا أنه تزوج للمرة الأولى فى سن 19 عاما، مؤكدًا أنه تزوج وطلق عدة مرات دون أن يعلم أهله عن ذلك شيئا.- وحول زوجته الثانية، قال الفنان سناء شافع: "تزوجت من ألمانية وانفصلنا بعد 7 سنوات وأنجبت منها عبدالله النديم ويعمل الآن بالقانون الدولى، ثم تزوجت الفنانة ناهد جبر، وتزوجت من رابعة وخامسة خارج مصر دون علم ناهد، مضيفًا أنها كانت "فراغة عين" منه وليس تقصيرًا منها.- أوضح أن زوجته السادسة كانت "مشيرة الطرابيشى"، فيما كشف عن أن زوجته السابعة هى الفنانة ندى بسيونى، وأم ابنته مايا، وأنه لجأ للزواج من كويتية عندما كان يعمل بالكويت عام 1973، مشيرًا إلى أن زوجته الأخيرة والتاسعة ماجدة حافظ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستغنى عنها بأى شكل من الأشكال فهي عكازه، موضحا أن السبب كونها دفعته لأن يكون محتاجا لها دائما، معلقًا: "ده ذكاء من الست المصرية والفرق بينها وبين أمى فتحية، إن الأخيرة لا تعرف القراءة والكتابة".