السعودية: دعم السودان يحفظ أمن وسلامة المنطقة والعالم

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، دعم بلاده للسودان لتحقيق النجاح للفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن السلام في السودان يرتبط مباشرة بتحقيق التنمية ويجب دعمه ليعود إلى ريادته في المنطقة.وقال بن فرحان في كلمة لافتتاح أعمال مؤتمر أصدقاء السودان الذي تستضيفه المملكة عبر الفيديو كونفرنس 25 دولة ومنظمة، إن الرياض تثمن جهود أمريكا في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وجدد وزير الخارجية تأكيد الدعم السياسي الكامل لجهود دولة رئيس الوزراء الحثيثة في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام.وأضاف: "السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته، كما أننا نشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي".وشدد وزير الخارجية على أن عملية السلام مرتبطة بشكل مباشر بمسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي، مقدرا جهود الحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فاقمت جائحة كورونا منها، مؤكدا ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب، والسعي للبدء في عملية التخفيف من ديونه في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وأضاف: "دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثمارًا مهما للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي".وأكد بن فرحان أن المملكة ستعمل ما في وسعها حتى تتبوأ السودان الشقيق مكانها الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الافريقي ودول العالم.