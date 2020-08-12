بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020





اقرأ أيضا:









هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،موجها لهم رسالة قائلا: "أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق".وأضاف في رسالة له عبر صفحته على "فيسبوك": "نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».