بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:35 م
أميرة العنانيطباعة
هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية 2020 موجها لهم رسالة قائلا: "أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق".
وأضاف في رسالة له عبر صفحته على "فيسبوك": "نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».
وأضاف في رسالة له عبر صفحته على "فيسبوك": "نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».
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بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020
بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020
بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020
بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020
بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020
بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020