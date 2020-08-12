مجهول يعتدي على مرشحة «الوفد» أمام لجنة الانتخابات بالشرقية

تعدى شاب ملثم على حنان دنيا مرشحة حزب "الوفد" فردى في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية، وكان يستقل دراجة بخارية، وذلك أثناء توجهها للمقر الانتخابى بمدينة القنايات، مما أسفر عن إصابتها بجروح وتوجهت للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.وجه الملثم للنائبة مجموعة من الشتائم مستنكرًا ترشحها لمجلس الشيوخ أمام أحد المرشحين بمحافظة الشرقية.وقالت "حنان" - في بيان اليوم الأربعاء - أنها ستتوجه لقسم شرطة القنايات لتقديم بلاغ بالواقعة فور الانتهاء من اليوم الانتخابي.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.