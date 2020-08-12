«المصري للدراسات»: الريف تفوق على الحضر في التصويت بانتخابات الشيوخ

قال عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للدراسات، إن المشهد بانتخابات مجلس الشيوخ يدل على الوعي السياسي للمصريين واستقرار الدولة المصرية، موضحًا أن هناك إقبالًا شديدًا على التصويت بالريف عنه في الحضر.وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإقبال للمرأة المصرية وكبار السن كثيف جدًا، لافتًا إلى أن مصر لا تعرف الفرق بين الذكر والأنثى، لكن المرأة المصرية هي أكثر من تحمل عبء السنوات الماضية أثناء عملية الاستصلاح الاقتصادي.وأكد على أن الدولة المصرية تضرب أروع الأمثلة في كل المحافل الدولية والأحداث التي تتعلق بالدولة ونهوضها وتقدمها وتتصدر دائمًا الصفوف وأن حثها الوطني قوي، فهي عماد من أعمدة الدولة المصرية.وأشار إلى أن وجود الغرفة الثانية الممثلة لمجلس الشيوخ يكمل السلطة التشريعية للدولة، ويحقق الشكل الديمقراطي والاستحقاقات الدستورية، وأن مجلس الشيوخ عليه الكثير من المسئوليات في التشريعات لاتخاذ القرارات.