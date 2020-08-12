اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع بباب الشعرية (فيديو)

عرضت فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات حية من الإقبال الكثيف أمام مدرسة خليل أغا بمنطقة باب الشعرية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.وأظهر الفيديو التزام المواطنين بارتداء الكمامة والحرص على المسافات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.