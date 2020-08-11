عماد الدين حسين: الإقبال على انتخابات «الشيوخ» كان مُرضيًا

تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عن مشاهد اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة التصويت باليوم الأول في انتخابات مجلس الشيوخ جيدة، مؤكدًا أن الإقبال على الانتخابات في يومها الأول كان مُرضيًا.وأكد التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء التصويت في الانتخابات.وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ مرت دون أي حوادث تُذكر في اليوم الأول للتصويت، وهو مؤشر جيد في سير العملية الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.