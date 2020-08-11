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اقتصاد

1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان وعشوائيات البحيرة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:12 م
عشوائيات البحيرة
عشوائيات البحيرة
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان والعشوائيات بمحافظة البحيرة، لافتة إلى إنفاق 321 مليون جنيه لتطوير أسواق عشوائية، و180.3 مليون جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى.

وأضافت الوزارة، وفق تقرير صادر عنها، أن المشروعات تتضمن أيضًا إنشاء محطة مياة بطاقة 34 ألف م3 يوم بتكلفة 100 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وتوسعة محطة صرف منشية الحرية بتكلفة 80 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف بدر بطاقة 10 آلاف م3 يوم، بتكلفة 80 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المباني السكنية بالمحافظة يبلغ 1.1 مليون مبنى، 84% منها متصلة بمرافق المياه، و95.9% متصلة بمرافق الكهرباء، كما يبلغ عدد محطات الصرف الصحى 26 محطة بقدرة فعلية 250 ألف م3 يوم، وعدد المحطات المياة النقية 69 محطة وكمية المياة المنتجة 469.2 مليون متر3.

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