200 مليون جنيه تكلفة توصيل خدمات الصرف لقرى قنا الفقيرة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لمد خدمة الصرف الصحى للمواطنين بالقرى الأكثر فقرًا بمحافظة القنا بنهاية يونيو الماضى، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع تضمن توصيل خدمة الصرف الصحى بنجع سعيد عن طريق إنشاء عدد 2 محطة رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد بتكلفة 25 مليون جنيه، مضيفة أن المخصصات المستهدفة للعام المالى 2019- 2020 بلغت مليون جنيه، تم إنفاق 50% منها بنهاية ديسمبر الماضى.وأضافت الوزارة أنه تم مد خدمة الصرف الصحى لقرية المراشدة بمحافظة قنا بطاقة 9 آلاف م3 يوم، حيث بلغ حجم المخصصات المستهدفة بخطة العام المالى الماضى 110 ملايين جنيه، بمعدل إنفاق مالى سنوى 29%.