الفنانة إليسا: تفجير مرفأ بيروت «أكيد مدبّر»

قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن حادث تفجير مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس الجاري، "أكيد مدبر"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة فى مرفأ يعد شريان البلاد.وأضافت إليسا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس ورئيس الحكومة كانا يعلمان بوجود المواد التى أدت إلى الكارثة و"طنّشو"، وتابعت: "لم نعد نثق فى هذه الطبقة السياسية، وإن شاء الله نخلص من الطبقة الفاسدة، ومن أجل ذلك طالبنا دول العالم بأن يسلموا المساعدات للشعب وليس الحكومة؛ لأنهم راح يسرقوا المساعدات ويبيعوها".وأشارت إليسا، إلى أن لبنان تحكمها الطائفية: "للأسف نحن محكومين بنظام طائفي".