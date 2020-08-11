المسماري: تركيا لم توقف نقل المرتزقة لليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا.وقال المسماري، في بيان مساء اليوم، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواصل نقل المعدات العسكرية بالطائرات والسفن التجارية إلى ليبيا، وفقا لقناة "سكاي نيوز".وأضاف المسماري: "أردوغان لم يعير أي اهتمام للمطالب الدولية بحظر نقل السلاح إلى ليبيا".وكشف المتحدث باسم الجيش عن أن أردوغان يواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا.وأكد اللواء أحمد المسماري، أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الليبي.