طوابير من السيدات أمام لجان انتخابات «الشيوخ» بسوهاج (صور)

رصدت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، إقبالا كبيرا وطوابير من السيدات على التصويت بمختلف مراكز المحافظة.وقال المهندس محمد محمود لبيب أمين تنظيم الحزب ورئيس غرفة العمليات، إنه تم رصد تواجد وخروج مكثف للسيدات في طوابير بلجان في قرى مراكز طهطا، والبلينا، وساقلتة، فضلا عن خروج رجال الدين المسيحي بقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا، من أجل المشاركة في الانتخابات والتصويت حيث أكد رجال الدين المسيحي على المشاركة في الانتخابات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.