ذوو الاحتياجات يدلون بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ بسوهاج

شارك عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج في انتخابات مجلس الشيوخ، في إطار دورهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي 2020.جاء ضمن المشاركين مروة عيسى، مؤسس جمعية تمكين لذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج، ومحمد أبوالعجب المسئول عن لجنة المعاقين في ديوان عام المحافظة برفقة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.