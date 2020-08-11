«الصحة اللبنانية»: ارتفاع قتلى انفجار بيروت إلى 171

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلًا حتى الآن، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة MTV اللبنانية.ووقع انفجار ضخم يوم 4 أغسطس، وتسبب في وقوع آلاف المصابين وعدد من المفقودين جراء المباني التي انهارت بالقرب من الانفجار، وتسبب في تدمير نصف العاصمة بيروت بسبب قوة الانفجار.وكشف المختصين أن هذا الانفجار يعد ثاني أقوى انفجار عالمي بعد هيروشيما، بسبب قوة وتأثير نترات الأمونيوم على تكثيف الانفجار.