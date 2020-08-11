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القبلة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بطنطا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:44 م
محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي
أميرة العناني
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الدراسات العليا بطنطا.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن رئيس الجامعة تابع انضباط سير العمل داخل لجان الطلاب والطالبات بكليات القرآن الكريم، الشريعة والقانون، أصول الدين؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، إضافة إلى تفقد المدينة الجامعية.

وشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث الإضاءة ووسائل التهوية وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على جميع الطلاب والطالبات قبيل بدء الامتحانات.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم بعضًا، وارتداء الجميع للماسكات.

واطمأن على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مشددا على ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات، موجهًا بضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها لينتهي من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

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