قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ»- صور

أدلى قيادات الأزهر الشريف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.حرص الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، على الإدلاء بصوته في مدرسة الدمرداش بالقاهرة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل شخص له حق الانتخابات ليختار من يمثله ويخدم وطننا مصر ولديه الكفاءة التي تؤهله لتولي هذه المهمة، وأن يكون الاختيار من أجل الوطن بعيدًا عن العصبيات القبلية أو المصالح الشخصية أو الاختيار العشوائي.وأدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني بالقاهرة، كما شارك الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة طه حسين بقسم الزيتون بالقاهرة، في إطار الدور الوطني للأزهر وحرصه على المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة.