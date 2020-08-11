حاملة علم مصر.. زوجة أول شهيد خلال «فض رابعة» تدلى بصوتها فى «الشيوخ»

أدلت سكينة فؤاد ، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب هاني سليمان، أول شهيد في أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، فى لجنة مدرسة اللغات بنات، بمدينة الزقازيق.وخلال الإدلاء بصوتها، أكدت أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وأن كل مواطن عليه النزول والمشاركة فى الإستحقاقات الإنتخابية، من أجل مصر.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.