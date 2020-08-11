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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير فينزويلا بالقاهرة يشيد بتنظيم مقار اقتراع «الشيوخ»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:39 ص
ويلمر عمر باينتوس
ويلمر عمر باينتوس
مني هيبة
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أشاد ويلمر عمر باينتوس سفير فنزويلا في القاهرة، بعملية التنظيم التي تشهدها لجان اقتراع انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم الثلاثاء داخل مصر.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أثناء مروره على مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الجمهورية بحي المعادي، إنه لا يستطيع تقييم حجم مشاركة الناخبين قبل انتهاء المشهد الانتخابي، لافتا إلى أنه قام بعدد من الجولات في اللجان الأخرى منذ انطلاق التصويت في صباح اليوم، وسيجري عدد من الجولات.

وأوضح أن مروره على اللجان لا يأتي في اطار الرقابة الدولية على الانتخابات، إنما في إطار العلاقات الودية بين مصر وفنزويلا.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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