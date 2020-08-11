وزير التنمية المحلية: مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن النواب

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقب الإدلاء بصوته، إن الدولة المصرية وفرت كافة اللوجستيات والإمكانات المطلوبة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة مشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.وأضاف شعراوي، في تصريحات صحفية، أن هناك انتظامًا كاملًا في كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، ولا توجد أي مشاكل بالمحافظات، مضيفًا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية على مدار الساعة.وشدد شعراوي على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.وأعرب الوزير عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب في الطوابير خلال الإدلاء بصوته وحرصهم على المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الشباب المصري في تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.وأضاف شعراوي أن الشباب المصري يمثلون حوالي ٦٠٪؜ من عدد السكان وهم المستقبل لبناء مصر الجديدة.وأكد وزير التنمية المحلية أن أهمية مجلس الشيوخ لا تقل أهمية عن مجلس النواب المصري، مؤكدًا أهمية الدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة، من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.