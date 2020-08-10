الأردنية مكادى نحاس تطلق أول دويتو رسمى مع السعودى عماد محمد (فيديو)

فاجأت الفنانة الأردنية مكادي نحاس جمهورها العربي بإطلاقها أول دويتو غنائي في مشوارها عبر أغنية "ما أشقاه"، التي جمعتها مع الفنان السعودي عماد محمد."ما أشقاه" كتبها محمد إبراهيم يعقوب، ولحنها محمد عبدالباقي ووزعها عارف جمن، وظهر العمل بشكل فيديو كليب ليريكال من تصميم نورا أحمد.ويعد العمل أول ديو غنائي لمكادي نحاس رغم مشوارها الفني الطويل الممتد لأكثر من 20 سنة، كما تعيد الأغنية عماد محمد إلى الساحة الغنائية بشكل جديد بعد غياب قرابة السنة منذ آخر أغنياته "منتي برخيصة".جدير بالذكر أن عماد محمد مطرب ونجم سعودي صاعد بدأ رحلته الغنائية منذ 16 سنة، بأول أغنياته "بعض الأيام"، التي تعاون فيها مع الملحن صلاح الهملان، كما عرف عماد بأغنيات "ما عندك مشكلة" و"الليل" وغيرها.