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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العربية»: مسئولون أمريكيون زاروا قطر لوقف تمويلها حزب الله

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:16 م
لحزب الله
لحزب الله
محمد عمر
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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، عن زيارة مسئولين أمريكيين كبار الدوحة، ولقائهم مسئولين قطريين لبحث قضية تمويلها لحزب الله اللبناني.

وأوضحت قناة "العربية"، نقلا عن هذه المصادر، أن هناك موقفا أمريكيا رسميا، بشأن تمويل قطر حزب الله.

وكشفت المصادر عن نظر واشنطن بعين الجدية لموضوع تمويل قطر لحزب الله اللبناني.

وسبق أن كشفت مذكرة سرية أمريكية، الأسبوع الماضي، عن تسبب دعم قطر حزب الله اللبناني في تعرض القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط للخطر، مؤكدة أن حزب الله تسبب في انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وقالت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير لها، إن المذكرة السرية أثبتت تورط سفير قطر لدى بلجيكا وحلف الناتو في تسهيل صفقات سلاح لحزب الله، مشيرة إلى أن حزب الله مسئول عن قتل جنود أمريكيين في لبنان والعراق.

وقالت القناة إن التقرير السري قال إن النظام القطري يمول شحنات الأسلحة لحزب الله، مما يعرض ما يقرب من 10 آلاف شخص من القوات الأمريكية في قطر للخطر.

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