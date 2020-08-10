استهداف قاعدة أمريكية على الحدود العراقية الكويتية

أكد مصدر أمني عراقي، الإثنين، وقوع انفجار قرب معبر على الحدود مع الكويت.وقال المصدر إن ميليشيا عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية قرب الحدود مع الكويت، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.ولم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع خسائر أو ضحايا نتيجة الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.