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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عاطلين سرقا دراجة بخارية بـ15 مايو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:05 م
عاطلين
عاطلين
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، اليوم الاثنين، من القبض على عاطلين، سرقا دراجة بخارية من أسفل عقار بدائرة القسم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من عامل مفاده اكتشافه سرقة الدراجة البخارية ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع السرقة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم ا. ع"، 28 سنة، عاطل ومقيم بشارع منصور- حلوان، و"رامي س. م"، 29 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة التبين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وأرشدا على الدراجة المسروقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1233 لسنة 2020 وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث القسم حول الواقعة.

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