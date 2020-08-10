تشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى بالجيزة

شيعت، منذ قليل، جنازة اليوتيوبر مصطفى حفناوى من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من أهالي منطقته وجيرانه وأصدقائه.وكان أعلن المدون محمود عبدالمنعم، عن تسجيل وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد صراع تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.