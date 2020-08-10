كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

في 18 مايو الماضي، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب إعادة العمل التدريجي إلى بعض منافذها في عدد من المحافظات منها ش شريف بالقاهرة، المبتديان ورادوبيس - الهرم، وفرع الإسكندرية وذلك لفترة واحدة (نصف يوم)؛ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، على أن تعود كل منافذ الهيئة إلى العمل الفعلي بعد إجازة عيد الفطر.بجولة على المنافد بالقاهرة التى عادت للعمل جزئيًا تبين أن الهيئة لم تزودها منذ شهر مارس بإصدارات الهيئة الجديدة، ومنذ شهر مايو بإصدارات مكتبة الأسرة بسبب جائحة كورونا.وأطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" خلال الفترة الماضية.وكان للهيئة حصتها حيث أتاحت مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية أمام القراء لمساعدتهم على التزام منازلهم.